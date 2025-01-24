تأكيد ايراني اماراتي على التعاون البيئي في مجال مكافحة الملوثات

العالم - ايران

وحسب "وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)"، قالت شينا التي تزور الامارات، ان التعاون البيئي بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما خفض الملوثات، يكتسي اهمية كبيرة.

اما وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة الاماراتي سلطان احمد جابر، فقد اشار الى التعاون بين ايران والامارات في مجال الغاز والنفط والطاقة المتجددة معربا عن امله بان تتجاوز العلاقات مرحلة المحادثات وتبلغ مرحلة تعريف المشروعات الملموسة على الأرض بمخرجات ملموسة.

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من ناحية اخرى، قال مسؤول مركز الشؤون الدولية والمعاهدات بمؤسسة حماية البيئة ارمان خورسند لمراسل ارنا ان شينا انصاري، التقت خلال زيارتها للامارات نائب رئيس دولة الامارات الشيخ منصور بين زايد ال نهيان، وكذلك وزيرة التغيرات الاقليمية والبيئة بالامارات امنة الشامسي ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي ووزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة سلطان احمد الجابر.

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كما تتفقد خلال الزيارة التي تستمر يومين، مشاريع البيئة بالامارات لا سيما في مجال الطاقات المتجددة ومحطات توليد الكهرباء الشمسية والقضايا المتعلقة باعادة التدوير.