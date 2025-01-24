القسّام تبث سلسلة عمليات قاتلة ضد الاحتلال في بيت حانون

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وقالت إن هذه المشاهد تعتبر الجزء الأول من سلسلة كمائن الموت في بيت حانون وترصد العمليات من اخر ايام الشهر الاخير من العام الماضي حتى السابع من الشهر الجاري.



واللافت فيها كان تم تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة إسرائيلية من كتيبة غرانيت تسعمائة واثنين وثلاثين، والإجهاز على ما تبقى منها من مسافة صفر.

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وخلال هذه العملية قتل قائد سرية الكتيبة دفير صهيون رفاح، وهو المسؤول عن عملية اغتيال الشهيد يحيى السنوار، بالاضافة الى قتل نائبه في الكتيبة ايتان يسرائيل شكنازي.



المشاهد وثقت قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول القسامية في منطقة السكة ببيت حانون.



وتضمنت أيضا قتل قناص إسرائيلي ومساعده واستهداف القوة الإسرائيلية المتحصنة في المنزل بخمس قذائف مضادة للأفراد.



كما أظهرت اللقطات تفجير عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية في منطقة السكة بعد زرعها في طريق الآلية العسكرية. وظهر قائد كتيبة بيت حانون التابعة للقسام حسين فياض في الفيديو.



القسام وثقت عملية جرت في السادس من الشهر الجاري وتظهر تفجير عبوة شديدة الانفجار في منزل تحصنت داخله قوة إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.



وفي اليوم ذاته، عرضت القسام لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في شارع دمرة بقذيفتين مضادتين للأفراد. وشملت اللقطات تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار.