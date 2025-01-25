الايراني صفدريان يتقلد الميدالية الذهبية في بطولة كاس العالم لتسلق الجليد

العالم - ايران

وفي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لتسلق الجليد في مدينة "ساس فيي" بسويسرا، تمكن بطل العالم الإيراني محمد رضا صفدريان من الفوز بالميدالية الذهبية بتسجيله أفضل زمن في فئة "السرعة".

وكان صفدريان قد تقلد الميدالية الذهبية ايضا في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لتسلق الجليد لهذا الموسم والتي أقيمت في مدينة تشيونغ سونغ بكوريا الجنوبية.

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وفي مسابقات الجولة الثانية ، جاء الايراني الاخر محسن بهشتي، في المركز الرابع بعد رياضيين من منغوليا وكوريا الجنوبية.وفي فئة السيدات حلت "شبنم أسدي" في المركز الثامن عالمياً.