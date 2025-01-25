أول ظهور علني لقوات تأمين الأسری الاسرائيليين

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وأفاد مراسل قناة العالم في ساحة فلسطين بغزة، باسل خيرالدين ان عملية تسليم 4 مجندات اسرائيليات للصليب الاحمر، شملت أول ظهور لمجموعات تأمين الاسری الاسرائيليين التابعة لسرايا القدس، كما شملت ظهور وحدة الظل، التابعة لحركة حماس والتي أشرفت علی تأمين الاسری الاسرائيليين لدی الحركة.

وصمدت هذه الوحدات لمدة 470 يوماً من العدوان الاسرائيلي علی قطاع غزة، واستطاعت افشال مشروع رئيس الوزراء الاسرائيلي باطلاق سراح اسراه باستخدام العنف والقصف.

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