السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

أول ظهور علني لقوات تأمين الأسری الاسرائيليين

السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

وثقت قناة العالم أول ظهور علني للقوات الخاصة بتأمين الاسری الاسرائيليين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ساحة فلسطين بغزة، باسل خيرالدين ان عملية تسليم 4 مجندات اسرائيليات للصليب الاحمر، شملت أول ظهور لمجموعات تأمين الاسری الاسرائيليين التابعة لسرايا القدس، كما شملت ظهور وحدة الظل، التابعة لحركة حماس والتي أشرفت علی تأمين الاسری الاسرائيليين لدی الحركة.

وصمدت هذه الوحدات لمدة 470 يوماً من العدوان الاسرائيلي علی قطاع غزة، واستطاعت افشال مشروع رئيس الوزراء الاسرائيلي باطلاق سراح اسراه باستخدام العنف والقصف.

إقرأ ايضاً.. المقاومة الفلسطينية تفاجئ الاحتلال في عملية تسليم الأسيرات

روابط ذات صلة

الإحتلال يطلق سراح أسری محکومين بالسجن لـ1000 عام !

هذا أبرز ما قاله الإعلام العبري بعد الكشف عن اسرار "طوفان الاقصى"

اليكم تفاصيل الدفعة الثانية من صفقة التبادل..4 أسيرات مقابل 200 أسير

غزة تترقب للدفعة الثانية من الأسرى وسط إفراج حماس عن 4 مجندات