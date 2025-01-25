حماس تحمل الاحتلال مسؤولية أي تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

العالم-فلسطين

وقالت الحركة، في بيان: "لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال".

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم السبت 25/1/2025 أنه "لن يتم السماح بعودة النازحين من الجنوب لشمال غزة إلا بعد ترتيب الإفراج عن المجندة أربيل يهودا".

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وجاء تصريح مكتب نتنياهو بعد عملية تسليم كتائب القسام أربع مجندات صهيونيات مقابل الإفراج عن دفعة من الأسرى بسجون الاحتلال.

في غضون ذلك، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن "عودة النازحين إعلان رسمي بفشل مخطط الاحتلال لتهجير أهالي القطاع"، ولفت إلى أن "الاستعدادات متواصلة لإيواء النازحين العائدين غدًا إلى شمال القطاع"، وقال "نحتاج إلى 120 ألف خيمة لإيواء النازحين العائدين إلى شمال القطاع".