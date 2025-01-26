قالیباف: مناورات 'الرسول الاعظم 19' تجسد اقتدار قواتنا المسلحة

العالم - ايران

وقال "محمد باقر قاليباف" خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد: إن مناورات اقتدار "الرسول الأعظم (ص) 19" للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامیة، في المياه الخليج الفارسي، والمناورة الأمنية والهجومية والمتنقلة للقوات البرية للجيش الإیراني والتي تم خلالها إزاحة الستار عن بعض الإنجازات الدفاعية الجديدة لإيران،جسدتا مظهرًا آخر لإقتدار القوات المسلحة الإيرانية.

وقال: إن وزارة الخارجية تعلن وتتابع مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن السياسة الخارجية في إطار السياسات التي حددها قائد الثورة االإسلامیة والمسؤولية النهائية تقع على عاتق وزير الخارجية، وعلیه أن يكون مسؤولاً عن أدائه أمام مجلس الشوری الإسلامي والشعب وفق قانون العمل الاستراتيجي الذي يضمن المنافع الاقتصادية والإلغاء العملي لإجراءات الحظر.

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وشكر العلماء والباحثين ورواد الأعمال في القطاع الخاص ومنظمي معرض "رواد التقدم" الذين عرضوا أحدث إنجازات الشركات المعرفية في القطاع الخاص.

وقال: توفير البنية التحتية اللازمة للأجهزة والبرامج لحصول البلاد علی تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المحلية وازاحة الستار عن النسخة الأولية لمنصة الذكاء الاصطناعي في البلاد، وتطوير تكنولوجيا إنتاج الأجزاء المعقدة والاستراتيجية في صناعات الصلب والبتروكيماويات و تحسين مضخات المياه، والإنجازات المعرفية في مجال الزراعة وتربية الحيوان کانت جزءا من إنجازات الشركات المعرفية التابعة للقطاع الخاص التي شهدتها أمس السبت خلال تفقدي للمعرض.