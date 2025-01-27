طفلة تعود إلى شمال غزة تحمل مفتاحين، فما قصتها؟..

العالم - خاص بالعالم

وفي حديثها لمراسل قناة العالم، محمد البلبيسي، الذي واكب عودة النازحين إلى شمال غزة، عبرت الطفلة عن إصرارها على العودة إلى وطنها الذي نزح منه الفلسطينيون. وقد أظهرت الطفلة مفتاحاً كبيراً وقديماً إلى جانب مفتاح صغير، تحتفظ بهما في قلادة حول رقبتها. يمثل المفتاح الكبير رمز العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بينما يرمز المفتاح الصغير إلى بيتها في شمال غزة، الذي نزحت عنه في عام 2023.

تأتي هذه العودة في وقت شهد فيه معبر نتساريم حركة نشطة، حيث عبر الآلاف من الفلسطينيين متوجهين نحو مدن شمال غزة. وقد رافق مراسل قناة العالم، محمد البلبيسي، العائدين لتوثيق الفرحة التي عاشها النازحون بعد عام ونصف من النزوح والمعاناة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

إن عودة هذه الطفلة، التي تحمل في قلبها آمال العودة إلى الوطن، تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في التمسك بحقوقه وأرضه، وتؤكد على أن الأمل لا يزال حياً في قلوب الأجيال القادمة.

تستمر معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة، لكن هذه اللحظات من الفرح والعودة تبرز قوة الإرادة والتصميم على استعادة الوطن، مهما كانت التحديات.

شاهد ايضاً.. عودة نازحة فلسطينية عمرها 90 سنة إلى شمال غزة