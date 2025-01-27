نائب عن حزب الله: المقاومة حق مشروع لا يمكن لأحد إلغاؤه أو التنازل عنه

العالم - لبنان

وشدّد عز الدين على أنّ "ما شهدناه يوم أمس جنوب لبنان، هو "وجه من أوجه المقاومة" التي تمكن من خلالها الشعب اللبناني من تحقيق انتصارات وطرد العدو من الأراضي المحتلة".

وفي ما يخص التمديد لاتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط، أوضح عز الدين في مداخلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "لا تعليق له على هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنّ "الاتفاق قد انتهى توقيته، وأن الحكومة اللبنانية هي المعنية بالقرار".

وقال عز الدين: "على السلطة اللبنانية تحمل مسؤولياتها في الضغط على العدو، وأن الرعاة الدوليين هم من مهدوا الطريق للعدو للتمادي في أفعاله". وأضاف أنّ "الاتفاق المذكور تغطيه الولايات المتحدة علنًا"، معتبراً أنّ "هناك "تواطؤًا وخداعًا ونفاقًا" مارسته الولايات المتحدة في لبنان وغزة".

حزب الله: ملحمة 'الجيش-الشعب-المقاومة' لن تتوقف حتى تحرير الأرض

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أوضح النائب عن "حزب الله" أنّ "الحزب لم يكن يوماً عائقًا أمام تشكيل الحكومة، وأنه منذ البداية قرر أن يكون جزءًا من التفاهم الوطني". وقال: "استكملنا هذا التفاهم بالقبول بالمشاركة، وعلى الرئيس المكلف أن يوضح إذا كانت هناك عقبات في التشكيل".

وشدّد على أنّ "المقاومة حق مشروع لا يمكن لأحد إلغاؤه أو التنازل عنه"، مؤكّدًا أنّه "من غير المقبول منع شعب تحتل أرضه من ممارسة هذا الحق وفقاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية"، وأضاف عز الدين: "من لا يريد المقاومة لا يقاوم، ولكن من حق الشعب اللبناني أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك صيغًا متعددة تحمي حق المقاومة وتضمن استمراريتها".