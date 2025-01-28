دبابات الاحتلال تستهدف عائدين لمنازلهم في حي الزيتون جنوبي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها، بأن الاحتلال أطلق النار صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في محيط مدرسة خليل النوباني جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار اتجاه الحدود الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن تمكنه من انتشال 10 جثامين متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة، يوم أمس الاثنين.

بدورها، أفادت مصادر طبية، بأن 250 نازحاً دخلوا المستشفى أمس جراء الإرهاق خلال طريق العودة إلى الشمال,

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وأشارت إلى أنها ستقوم بمسح لتجمعات المواطنين لتوفير نقاط طبية ومراكز للرعاية وإقامة مخيمات، لافتة إلى أن طاقة الاستيعاب محدودة في المستشفيات، خاصة مستشفى العودة الذي تعرضت إلى تدمير 50% من قدراته.

وبدأ يوم أمس، النازحون بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله سيرا على الأقدام من شارع الرشيد الساحلي، بعد أن أمضوا الليلتين السابقتين في العراء على شارعي الرشيد وصلاح الدين، رغم البرد القارس في انتظار سماح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى ديارهم بعد أن أجبرتهم على مغادرتها والنزوح إلى الجنوب.

وبين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وخلّف ما يزيد على 14 ألف مفقود.

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وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.

ويعيش نحو 1.6 مليون من المواطنين القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.