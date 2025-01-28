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قائد الثورة: امريكا اليوم هي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة 

قائد الثورة: امريكا اليوم هي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة 
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

اشار قائد الثورة اية الله السيد علي خامنئي، إلى ان العالم يشهد اليوم المراحل الثلاثة للاستعمار وان القوى الشريرة تستهدف ثروات الشعوب وثقافتها وهويتها، مضيفا ان أمريكا اليوم هي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة، وهي بدورها تخضع لسيطرة القوى المالية الكبرى في العالم.

العالم - ايران

واعتبر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، لدى استقباله صباح اليوم الثلاثاء، الذي يوافق الذكرى السنوية للمبعث النبوي الشريف 27 رجب 1446هـ، جمعا من كبار مسؤولي البلاد، الى جانب ممثلي وسفراء الدول الاسلامية، وابناء الشعب الايراني بمختلف شرائحهم، اعتبر ان المبعث النبوي شكّل نهضة مستديمة وخالدة، يمكن الانتهال من براكتها في جميع الفترات والحقب التاريخية.

ولمناسبة ذكرى بعثة النبي الاكرم محمد ابن عبد الله (ص)، هنا قائد الثورة الشعب الايراني العظيم والامة الاسلامية وجميع احرار العالم، قائلا : لا شك، ان يوم المبعث هو عيد لجميع احرار العالم.

يتبع ..

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