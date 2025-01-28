قائد الثورة: امريكا اليوم هي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة 

العالم - ايران

واعتبر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، لدى استقباله صباح اليوم الثلاثاء، الذي يوافق الذكرى السنوية للمبعث النبوي الشريف 27 رجب 1446هـ، جمعا من كبار مسؤولي البلاد، الى جانب ممثلي وسفراء الدول الاسلامية، وابناء الشعب الايراني بمختلف شرائحهم، اعتبر ان المبعث النبوي شكّل نهضة مستديمة وخالدة، يمكن الانتهال من براكتها في جميع الفترات والحقب التاريخية.

ولمناسبة ذكرى بعثة النبي الاكرم محمد ابن عبد الله (ص)، هنا قائد الثورة الشعب الايراني العظيم والامة الاسلامية وجميع احرار العالم، قائلا : لا شك، ان يوم المبعث هو عيد لجميع احرار العالم.

يتبع ..