تركيا تعتقل مديرة أعمال مشهورة بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة

العالم - تركيا

وبحسب رويترز في البداية ألقت السلطات القبض على عائشة باريم، يوم الجمعة، واستدعت ثمانية ممثلين للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة بوصفهم شهوداً في قضيتها.

وبحسب إفادتها أمام ممثل الادعاء، أنكرت باريم الاتهامات، وقالت إنها ذهبت إلى منطقة الاحتجاجات عام 2013 عدة مرات بشكل فردي كمراقبة ومرافقة لبعض من كانت تعمل معهم.

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وجاء في أوراق المحكمة أن باريم نفت الاتهامات، وقالت إنها لم تنسق بين الممثلين الذين تعمل معهم، ولم تطلب منهم دعم الاحتجاجات.

وقالت باريم، بحسب نص بيانها: “مهمتي كمديرة (أعمال) هي إدارة المسيرة المهنية للممثلين الذين أعمل معهم، وتمثيلهم بأفضل طريقة ممكنة. هؤلاء الفنانون لديهم أفكارهم وإرادتهم وقراراتهم. لم أنظم أي شيء من خلال توجيه أفكارهم”.

وفي عام 2013، تحولت مظاهرات محدودة للتنديد بخطط بناء مركز تسوّق في حديقة جيزي بميدان تقسيم في وسط إسطنبول إلى احتجاجات حاشدة ضد الحكومة بأنحاء البلاد شارك فيها مئات الآلاف.

وأفادت المحكمة بأن باريم أجرت “اتصالات مكثفة” مع المتهمين في قضية حديقة جيزي وقت الاحتجاجات. ومن بين المتهمين كان رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي حُكم عليه، في أبريل نيسان 2022، بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط.

وقالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحملة ضد المتظاهرين كانت مبررة بسبب تهديدات للدولة، ووصف أردوغان المحتجين بأنهم “لصوص” يحصلون على تمويل جزئي من الخارج، وهو ادعاء نفاه المتهمون وجماعات المجتمع المدني.

المصدر: القدس العربي