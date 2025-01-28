الدوحة تواصل تهيئة أجواء المفاوضات وتدعو لمزيد من الدعم لغزة

العالم - قطر

وأضاف الأنصاري -خلال مؤتمر صحفي في الدوحة- أن قطر لا تعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي للاتفاق يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة في غزة.

وأكد أن الدوحة مهتمة بمراقبة التنفيذ الفني للاتفاق بشأن غزة في الميدان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسيرة التي طالب الكيان الإسرائيلي بالإفراج عنها قبل يوم الجمعة.

وسمح الاتفاق بشأن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود ببدء تدفق النازحين نحو شمال غزة أمس بعد أن مقررا أن يبدأ بعد ساعات من تسليم 4 مجندات إسرائيليات كن محتجزات في غزة السبت الماضي.



شاهد بالفيديو.. محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

وفي الشأن الإنساني، أكد الأنصاري ضرورة العمل بشكل جاد لإدخال أكبر كم من المساعدات إلى غزة.

وقال المتحدث القطري إن التحديات اللوجستية كبيرة أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

يُذكر أن قطر وسيط رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.