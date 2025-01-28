بالفيديو.. ما قصة ’التطبيق’ الذي كبد الصهاينة خسائر بملايين الدولارات؟

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أرَّق مضجع الكيان المُحتل، عرضوا عليه المال فلم يقبل، هددوه افتراضيا واعلاميا فلم يرضخ فراقبوه في منزله، "شادي" فرنسي مُسلم من اوصول مصرية تونسية، يروي للعالم كيف تمكن تطبيق "اكس بايكوت" في فرنسا من الحاق اضرار بملايين الدولارات على الكيان الاسرائيلي واستقطب ما يزيد عن مليون مستخدم للتطبيق والعدد في ارتفاع.

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وقال شادي الطابع، صاحب تطبيق إكس بأيكوت، إن مليون شخص حمل التطبيق، ورصدنا 10 ملايين عملية مسح بالسنة، بعمليات المسح ال 10 ملايين هذه ترجمناها إلى أرقام لمعرفة مدى تأثيرنا في المقاطعة، وتقريبا، الحقنا أضرارا مادية بالكيان تقدر ب 10 ملايين دولار، وأضاف شادي التطبيق أنشئ في فرنسا فأول من حملوا التطبيق هم من فرنسا وبعدها بلجيكا ومن ثم العالم العربي.

لكن كيف يعمل تطبيق المقاطعة اكس بايكوت؟ أوضح شادي، التطبيق يعمل بآلية المسح الضوئي للبضائع يتم مسح شريط المعلومات على المنتج المراد شرائه، فيظهر على التطبيق عبارة باللون الاحمر (تم اكتشاف مخاطر اخلاقية) ويكون المنتج من ضمن منتجات المقاطعة".

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لا جغرافيا ولا واقع يمنع من ان يساهم الاحرار في الدفاع عن القضية الام فلسطين، بينهم زر تحميل اكس بايكوت ليكبدوا الكيان خسائر بملايين الدولارات.