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عراقجي: لم نتلقَ أية رسالة من ترامب بشأن التفاوض 

عراقجي: لم نتلقَ أية رسالة من ترامب بشأن التفاوض 
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني "السيد عباس عراقجي" ان ايران لم تتلق أية رسالة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن التفاوض بين الجانبين، وان الأساس هو عدم الثقة.

العالم - ايران

وقال عراقجي اليوم الاربعاء ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب قد أرسل رسالة إلى إيران بشأن المفاوضات: لم يتم إرسال أو استلام أي رسالة محددة، وهذه القضايا تُثار في وسائل الإعلام. الحوار مع أوروبا مستمر، ونحن في انتظار مواقف الطرف الآخر.

واضاف وزير الخارجية الايراني: إذا توصلنا في البلاد إلى استنتاج مفاده ضرورة إجراء المفاوضات، فستتم بالندية، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الاستنتاج. لقد اتفقنا سابقا، لكنهم نقضوا الاتفاق، والآن الأساس هو عدم الثقة. هذه الثقة لا تُبنى بالكلمات الطيبة، بل يجب أن نرى الأداء على أرض الواقع.

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يتبع ..

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