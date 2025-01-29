مجلس أوروبا يطالب بإنهاء فوري لأزمة غزة الإنسانية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان مناقشة المقترح الذي طالب “بوضع نهاية فورية للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في غزة”، تمت في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

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وفي التصويت الذي أجري، تمت الموافقة على المقترح بأغلبية 90 صوتاً، مقابل معارضة 18 صوتاً، فيما امتنع 14 نائباً عن التصويت.

وجاء في المقترح إن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تسببت في أزمة إنسانية “لا يمكن تصورها”، وأن “من بين الذين لقوا حتفهم خلال أكثر من عام كانوا من العاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية”.

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وأكد ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، داعياً إلى فتح العديد من الطرق أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى المنطقة.

وشدد على ضرورة أن تكون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في “أونروا” قادرة على مواصلة واجبها في المنطقة.