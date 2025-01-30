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قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الإمام الخميني (ره)

قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الإمام الخميني (ره)
الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

على اعتاب عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، زار قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الخميس، مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الإمام الخميني(ره) وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة.

العالم - ايران

كما زار قائد الثورة قبور شهداء التفجير الإرهابي في السابع من تير ( 28 يونيو 1981) والتفجير الإرهابي لمكتب رئيس الوزراء في الثامن من شهريور ( 30 اغسطس 1981)، وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة مخلّدا ذكرى هؤلاء الشهداء خاصة الشهداء آية الله بهشتي ومحمد علي. رجائي، وحجة الإسلام والمسلمين باهنر.

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كما تفقد اية الله الخامنئي مقابر شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس والدفاع عن العتبات المقدسة وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة، داعيا اليهم بعلو الدرجات.

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