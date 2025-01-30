قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الإمام الخميني (ره)

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كما زار قائد الثورة قبور شهداء التفجير الإرهابي في السابع من تير ( 28 يونيو 1981) والتفجير الإرهابي لمكتب رئيس الوزراء في الثامن من شهريور ( 30 اغسطس 1981)، وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة مخلّدا ذكرى هؤلاء الشهداء خاصة الشهداء آية الله بهشتي ومحمد علي. رجائي، وحجة الإسلام والمسلمين باهنر.

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كما تفقد اية الله الخامنئي مقابر شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس والدفاع عن العتبات المقدسة وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة، داعيا اليهم بعلو الدرجات.