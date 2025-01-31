كيف ينظر الداخل الإسرائيلي لعملية تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية؟

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وأشار مراسلنا إلى أنه كان هنالك إلتزام من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لأنها معنية بهذا الالتزام بكل ما تم الإتفاق عليه ببنود المرحلة الأولى على الرغم من وضع الكثير من العراقيل من قبل رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن تم المضي لتنفيذ بنود ومراحل هذا الاتفاق.



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ولفت مراسلنا إلى أنه يوم الغد صباحا وفق الثاني عشر العبرية سيتم إطلاق سراح ثلاث أسرى وهم يصنقون وفق التصنيف لدى الاحتلال الإسرائيلي بالمدنيين بمعنى بأنه مقابل كل أسير إسرائيلي سيتم إطلاق سراح ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين هذا سيتم تنفيذه خلال الساعات الصباح على مرحلتين أو بمنطقتين مختلفتين انطلاقاً بمنطقة جباليا.

ونوّه مراسلنا إلى وجود أسرى سيتم إطلاق سراحهم من خلال منطقة خان يونس من خلال الصليب الأحمر مع أخذ الاعتبار الملاحظات التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من قبل الجانب الإسرائيلي والوسطاء بما حصل من إشكاليات بإدعاء بأن كان هناك تهديد على حياة الأسرى وتحديدا أثناء الإفراج عن الأسيرة أربيل يهودا وتم تأجيل إطلاق سراح الأسيرة.

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