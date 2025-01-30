بعد إقتحام الإحتلال لمخيم جنين.. كاميرا العالم ترصد الأجواء فيه!

العالم – خاص بالعالم

في اليوم العاشر من اقتحام جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال أعطى هدنة لعدة ساعات لأهالي المخيم للدخول والخروج من مخيم جنين هذه المنطقة التي كانت عبارة عن ثكنة عسكرية و الآن هي خالية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحاولت كاميرا العالم الدخول فقط إلى محيط هذا المخيم حتى ترصد أهم وأبرز الأحداث التي جرت طيلة عشرة الأيام الماضية .

وقالت راية عروق مراسلة العالم في مخيم جنين : برفقة عائلة من مخيم جينين أرادت الدخول لتفقد منزلها، دخلنا من إحدى الزقاق وتفاجأنا بوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المقابلة صوب رصاصه نحونا وحاولنا الدخول مرة أخرى ولكننا كنا مصرين على الدخول بطريقة أخرى.

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كما تواجدت مراسلة العالم في شارع الألوب حيث دخلت إلى مخيم جنين من زقاق هذا المخيم بطريقة صعبة ومستحيلة وقالت: دخلنا حتى نرصد الصورة الآن نحن متواجدين في شارع الألوب امتداد هذا الشارع على طوله يؤدي إلى ساحة مخيم جنين ولكن هذه الساحة هي مركز لوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وأشارت إلى المنازل الخالية حيث لا يوجد أحد من السكان في هذه المنطقة.

ولفتت مراسلتنا إلى أن كل المنازل خالية من سكانها ويوجد محلات تجارية جميعها خالية من السكان منوهة إلى أن ذلك يأتي في ظل اليوم العاشر من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جينين، حيث دخلت مراسلتنا بعد أن انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محيط مخيم جينين وقال أن هذه هدنة قليلة لساعة قليلة حتى يخرج المواطنون ويدخلون إذا كانوا يريدون الدخول.

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وأضافت مراسلتنا: عندما حاولنا الدخول من ساحة المخيم كان يتواجد جنود الاحتلال حيث صوبوا سلاحهم اتجاهنا مشيرة إلى شارع استطاعت الدخول إليه من زقاق المخيم، ونوهت أن المواطنين دخلوا مع الصحفيين ويقول المواطنون بأن تعزيزات عسكرية دخلت إلى ساحة مخيم الجنين، وعلينا أن نخلي هذه المنطقة.

وكشف انسحاب بعض آليات الاحتلال من أحياء في مخيم جنين ومحيطه عن دمار هائل في منازل وممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية وشبكة الكهرباء، وظهر الدمار في حارات الألوب والهدف والدمج، كما جرف الاحتلال حارة جورة الذهب.

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