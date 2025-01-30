حافلات تقل أسرى فلسطينيين محررين من سجن عوفر إلى رام الله+ فيديو

العالم-فلسطين

وأوضحت مصادر محلية، بأن حافلات تتبع الصليب الأحمر تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين خرجت من سجن عوفر باتجاه مركز مدينة رام الله.

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كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الخميس، بوصول 9 أسرى فلسطينيين جرى الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية بموجب صفقة التبادل بين حماس وكيان الاحتلال إلى قطاع غزة.

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وأظهرت مشاهد جديدة للأسير القائد زكريا الزبيدي من داخل حافلة الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

الزبيدي

وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد اعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة الخامسة مساء بتوقيت فلسطين، وذلك بعد تعليق (إسرائيل) عملية إطلاق سراحهم بشكل مفاجئ.

وينتمي 43 من المحررين في هذه الدفعة لحركة فتح، فيما ينتمي 24 منهم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و18 لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 4 من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسيرين اثنين للجبهة الديمقراطية، و18 من غير المنتمين سياسيا.

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وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين سيفرج عنها، حيث كانت قد أفرجت سلطات الاحتلال في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيرا من الأطفال والنساء.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

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