المتحدث باسم حماس للعالم: أجبرنا الاحتلال على كسر خطوطة الحمر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر من خان يونس لقناة العالم الإخبارية قال حازم قاسم: اليوم شعبنا الفلسطيني بصمودة الأسطوري على أرضه الفلسطينية يسطر إنجازا حقيقيا وكبيرا متمثلا في إجبار الاحتلال على مواصلة عملية تبادل الأسرى، فيما الاحتلال دائما حاول أن يتملص من هذه العملية وألا يصل إلى هذه النتيجة التي تحصل اليوم بهذه الطريقة، لكن الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني وبسالة المقاومة أجبرته على أن يواصل هذه العملية، سنواصل كل حلقات عملية استبدال حتى تتم في كل مراحلها حسب ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف: أيضا أجبرناه كشعب فلسطيني وكمقاومة على أن يتجاوز ما سماها خطوط حمراء وكسر محرمات وضعها من حول نفسه، وأن نجبره على أن يطلق سراح أسرى ممن قال عنهم في البداية إن أيديهم ملطخة بالدماء.. اليوم يتم إجبار الاحتلال على تجاوز هذه المحرمات وهذه الخطوط الحمراء بفضل صمود الشعب الفلسطيني.

وبين أن: عملية التبادل اليوم تكون في شمال غزة وفي جنوبه لنقول أن الاحتلال الذي حاول أن يقسم قطاع غزة عبر محور نتساريم فإن هذا التقسيم وهمي وغبي.

وقال: اليوم نقول إنه وبرغم كل عمليات الإبادة يكون التبادل في هذه الأرض وفي هذا المكان، لتحمل رمزية أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ومتمسك بكل تفاصيل هذه الأرض وكل ذرة تراب من تراب فلسطين.

وبين أنه المقاومة تجري العملية من أمام منزل قائد المكتب السياسي للحركة الشهيد يحيى السنوار لتقول إن رمزية السنوار باقية ومستمرة، حيث تحول إلى أيقونة عالمية لكل المقاومين في العالم، و أن الشعب الفلسطيني وبرغم لآلة الدعاية الصهيونية متمسك برمزية القائد يحيى السنوار الاحتلال.

يتبع..

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