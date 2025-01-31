شاهد.. الاحتلال يعترف بمقتل جندي بكمين للمقاومة بجنين

العالم - خاص بالعالم

الضفة الغربية باتت محط تركيز كيان الاحتلال إذ يرى أنّ الظروف باتت مواتية لتنفيذ مخطّطاته الاستراتيجية ، مستندا إلى ضعف ردود الفعل العربية والدولية، خاصة بعد عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السلطة.

العدوان الاسرائيلي واجه مقاومة شرسة من فصائل المقاومة ، وفي جديدها ، نفذت كتيبة جنين كمينا محكما حيث فجرت منزلا مفخخا بعبوات ناسفة كانت استدرجت قوّة مشاة من لواء غولاني اليه، ليقع الجنود بين قتيل وجريح. وبحسب جيش الاحتلال، فقد قتل جنديٌ وأصيب خمسةٌ آخرون بجروح خطيرة، بينما تم رصد خروج نحو سبع مركبات عسكرية من المخيم تحمل مصابين. كما حطّت مروحيةٌ على الأقلّ لنقل الجرحى.

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في هذا الوقت، تتسارع وتيرة العدوان في جنين وطولكرم، جراء القصف الجوي اليومي وأعمال التخريب والتدمير بالاضافة الى عمليات تهجير وطرد فلسطينيين من مخيم طولكرم. ويهدف جيش الاحتلال من عمليات التجريف في جنين، إلى تغيير جغرافيته، وطمس معالمه. كما يواصل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس حرق المنشآت وتفجيرها وتجريف الشوارع والبنية التحتية.

وما يقع في الضفة الغربية، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضابط كبير في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، أنّ المسألة ليست غزة او حماس فقط بل التحدي الحقيقي في تنفيذ اجتياح واسع للضفة لهذا يعملون بقوة في طولكرم وجنين، لأنّ المنطقة هناك معقدةٌ جدا، خاصة بعد المفاجأة الاستراتيجية التي شكّلتها عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر عام الفين وثلاثة وعشرين في غزة، معترفا أنّه بعد خمسة عشر شهرا من العدوان على غزة، فشلت تل ابيب في القضاء على حماس.

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وفيما يوسّع الاحتلال عدوانه على الضفة، يدفع بجملة تشريعات وقوانين تحقق هدف الضم. إذ صادق الكنيست على قرار يسمح للمستوطنين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.