القسام تعلن أسماء 3 من الاسرى الصهاينة المقرر الإفراج عنهم السبت

العالم - فلسطين

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررنا الإفراج يوم غد السبت الموافق 01-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- عوفر كالدرون

2- كيث شمونسل سيغال

3- ياردن بيباس

ويوم أمس الخميس أفرجت سلطات الاحتلال عن 110 أسرى من بينهم زكريا الزبيدي أحد الـ6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى صهاينة في إطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أمس الخميس إن المقاومة أكدت من خلال عمليات تسليم الأسرى الإسرائيليين أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ومتسمك برمزية السنوار، مشدداً على أن المقاومة قد أجبرت الاحتلال كسر المحرمات وخطوط الحمر التي كان قد وضعها لنفسه.