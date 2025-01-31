مراسل العالم: مناطق فلسطينية وقعت تحت سيطرة المستوطنين

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن الشارع الإسرائيلي تفاجأ عندما شاهد الظهور العلني لكتائب القسام ومن ثم الجهاد الإسلامي خلال تسليمهما الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن حركة حماس والمقاومة مازالت قوية وقادرة على أن تنظم صفوفها.

وأضاف مراسلنا أنه مع الافراج عن الأسرى الفلسطينيين تشهد الضفة الغربية تصعيدا عسكريا اسرائيليا خاصة في جنين التي تشهد اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، بالاضافة الى اغلاقٍ في الكثير من مناطق الضفة واعتداءات من المستوطنين.

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وأكد مراسلنا أن هناك مناطق زراعية سيطر عليها المستوطنون مؤخرا في إطار ما يسمى الضم الصامت، حيث هجّر الكيان سكانها.

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