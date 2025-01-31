مشاريع باكستانية لإعادة الإعمار في قطاع غزة وجنوب لبنان

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وقال حفيظ الرحمن مسؤول في هيئة إدارة الكوارث الباكستانية: من هنا من ميناء كراتشي تنتقل اولى الشحنات الانسانية لغزة وتتضمن 350 طن من المساعدات 150 طن منها أدوات طبية وأدوية لمعالجة جرحى العدوان إلى جانب الأطعمة والألبسة والخيم للنازحين ومئات الآلاف من أطنان المساعدات مجهزة لارسالها قريباً.

إلى جانب تقديم الاحتياجات الاساسية، تشارك المساعدات الباكستانية في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وجنوب لبنان عبر مشاريع مختلفة.

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وقال حامد أطهر رئيس مؤسسة الخدمة الانسانية الباكستانية: جمعنا تبرعات بمئات ملايين الدولارات لمتضرري العدوان الاسرائيلي ولتكون المساهمة ناجحة نسعى للمشاركة بشكل منظم من خلال بناء مجمع سكني يضم مئات الشقق السكنية في غزة كما سنقدم دعم ترميم ما يزيد عن 20 مدرسة و30 مسجداً وعدة مستشفيات في قطاع غزة وجنوب لبنان، وسندعم الطلاب الجامعيين الفلسطينيين عبر تقديم 100 منحة دراسية في الطب والهندسة في الجامعات الباكستانية.

ولم يكتف الدعم الباكستاني عند هذا الحدّ حيث تتواصل عمليات جمع التبرعات داخل البلاد وفي المهجر سعياً لزيادة كميات المساعدات للاحتياجات الاساسية ومشاريع إعادة الإعمار.

يرى الباكستانيون ان الدعم الانساني لا يقل اهمية عن الدعم السياسي لفلسطين لتكون الغلبة دائما لانصار القضية المحقة ولتثبت ان الشعبين الفلسطيني واللبناني يستحقان حياة افضل.