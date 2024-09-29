الباكستانيون: دماء الشهيد القائد نصرالله كفيلة بالقضاء على الكيان المؤقت + فيديو

العالم – مراسلون

صلاة الغائب على القائد الحاضر في نفوس أحرار العالم السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ومحافل قرانية أقامها الباكستانيون على روحه الطاهرة، تاكيدا على مضيهم على خط ونهج هذا القائد العظيم.

وفي تصريح لمراسل العالم قال القيادي في الجماعة الإسلامية الباكستانية أبوبكر خان: شهادة السيد نصرالله هي حياة للأمة، وكلنا إيمان بأن دماءه الزكية ستسقط كيان الاحتلال كما هزمهم في حياته المباركة مرات ومرات.

من جانبه قال عضو المجلس الشيعي الباكستاني السيدمحسن نقوي لمراسنا: وعد الله بنصرة الحق دائماً، ونحن أهل حق ويقين، ودماء الشهيد القائد نصرالله كفيلة بالقضاء على الكيان المؤقت إسرائيل.

كما خرجت مسيرات غاضبة في كل المدن الباكستانية رفضا للجريمة الصهيونية النكراء التي تخطت كل الخطوط الحمر، داعين لفتح باب الجهاد ضد الكيان الصهيوني بعد أن أثبت العالم والمجتمع الدولي تواطئه مع الكيان الغاصب ضد الشعوب الحرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ ناصر عباس جعفري لكاميرا العالم: السيدحسن نصرالله حي، وهو روح المقاومة التي تنبض بالبسالة ضد العالم الدموي الفاسق والمنافق، وهذه الدماء الطاهرة لن تذهب هدرا، فكلنا يقينا بقيادة حزب الله الحكيمة.

ومع تواصل العدوان على لبنان وفلسطين يؤكد الباكستانيون أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتطهير العالم من الصهاينة الدمويين.

إرتقى الأمين على الدماء من العلى إلى المعالي لتستعر قلوب شرفاء هذا العالم والأمانة هي الأساس فدماء سيدنا الأبي لن ترتضي سوى تحرير القدس عوضا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..