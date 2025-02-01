اللواء باقري: تجليات عظمة الحرس الثوري أحبطت الاعداء

العالم - ايران

جاء ذلك بمناسبة رسالة تهنئة بعثها اللواء باقري الى قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي اليوم السبت، بمناسبة حلول الاعياد الشعبانية منها ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) المصادف مع يوم كادر الحرس الثوري.

وأعتبر أن الحرس الثوري يتجلي لدى كل مواطن ايراني، في صورة عظيمة في فضاء المقاومة الاسلامية بالمنطقة وتبعث الأمة الاسلامية على الفخر.

وأوضح اللواء باقري أن الحافظة التأريخية لايران تعكس حقيقة أن كادر الحرس الثوري والمجاهد عبر التأسي بتعاليم الامام الخميني (رض) والاعتبار من مدرسة ولاية الفقيه وطاعة القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، تشكل ضمانة الردع وشعبية هذه المنظومة المقدسة، وأن مظاهر هذه العظمة تتجلى في مجالات الاستجابة لمتطلبات الثورة الاسلامية والبلاد منها في ميادين البناء ومكافحة الحرمان ومساعدة الناس وتقديم الخدمة، حيث بعثت تلك الفعاليات الأمل الى اصدقاء الثورة الاسلامية وأحبطت العدو الخبيث والفاسد.

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وبيّن أن الشعب الايراني في ظل وجود الحرس الثوري المقتدر والقوى والعظيم والمدهش، أحبط تهديدات اعداء الاسلام والمستهدفة للبلاد، كما أنه يفخر ببركات وجوده بجانبه إذ يعكس الايمان والدراية والارادة والجهاد لتقديم الخدمات بشكل صادق وعن إيمان.

كما بارك اللواء باقري بحلول ذكرى ابوالفضل العباس (ع) حامل راية الامام الحسين في كربلاء المصادف مع "يوم المضحي" وميلاد الامام علي بن الحسين (عليهما السلام)، مقدما التحايا لشهداء الحرس الثوري لا سيما الفريق الشهيد قاسم سليماني، والسائرين بطريق تحرير القدس الشريف.

وتمنّى رئيس هيئة الاركان العامة بدوام توفيقات وتألقات الحرس الثوري في الدفاع عن مبادئ الاسلام المحمدي الاصيل (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنجزات الثورة الاسلامية وجبهة المقاومة ضد الصهاينة في ظل عناية بقية الله (عجل الله فرجه الشريف) وباستتباع تدابير وإيعازات قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة السيد علي الخامنئي.