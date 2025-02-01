العالم – خاص بالعالم

ولفت النعيرات إلى أن "إسرائيل" التي طالما حاولت أن تروج أنها الدولة الوحيدة الديمقراطية في المنطقة وأنها القادرة على الإلتزام بقواعد القانون الدولي، وأنها حاولت في بداية المعركة أن تصور أن المقاومة الفلسطينية بأنهم "دواعش".



ونوّه النعيرات أن المقاومة الفلسطينية تقدم كل يوم ويقدم الشعب الفلسطيني صورة ومشهدية يثبت عكس هذه الرواية بالكامل، بل أن من كانوا في استقبال الأسرى أو ممن يسلموا الأسرى الإسرائيليين، عمليا هؤلاء أشخاص قد يكون بعضهم فقد كل أبناء عائلته

وفقد كل أحبابه وفقد كل أصدقائه ولكن هذا لم يخرجه عن طوره الإنسان بقي محافظا على إنسانيته وبقي متعاملا مع هؤلاء الأسرى على أنهم أسرى رغم أنهم جنود إسرائيليين.



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وكانت قد أعدّت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الجمعة، تقريرًا استعرضت فيه كيف حوّلت حركة حماس عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين إلى مشهد مهين "لإسرائيل"، مشيرة إلى أن الأحداث، التي وصفتها بـ"المسرحية والتهديدية"، أغضبت تل أبيب وعرضت اتفاق وقف إطلاق النار للخطر.

وذكرت وول ستريت جورنال، في تقريرها، أن حماس أرادت إرسال رسالة إلى العالم مفادها أنها لا تزال تتولى القيادة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وسيلتها لتحقيق ذلك هي تحويل عملية إطلاق سراح المحتجزين إلى مشهد لا تستطيع إسرائيل إيقافه.

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