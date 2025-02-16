الجامعة العربية تؤكد ضرورة إنسحاب "إسرائيل" بالكامل من جنوب لبنان

العالم – فلسطين

واستنكرت جامعة الدول العربية في بيان، مماطلات تنفيذ الانسحاب الكامل بحسب ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق على تمديده حتى 18 الشهر الحالي.

وقال أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، إن "أي مماطلة في هذا الشأن تعني تعمدا لاستدعاء الأزمة".



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وأضاف أبو الغيط أن "الأطراف الضامنة للاتفاق عليها ممارسة الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم التعهد به".

وأعرب عن تضامن "الجامعة العربية" بشكل كامل مع موقف لبنان الواضح والحاسم في رفض بقاء "إسرائيل" بأي نقاط بعد اتمام الانسحاب، أو تأجيله مرة أخرى تحت ذرائع غير مقبولة.