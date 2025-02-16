وصول شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية إلى الكيان الاسرائيلي

العالم – فلسطين



و وفقا لبيان وزارة الحرب الإسرائيلية فقد تضمنت الشحنة 1800 قنبلة من طراز "MK-84"، كل قنبلة تزن طنا واحدا (2000 رطل).

وأشار البيان إلى أنه تم تفريغ الشحنة في ميناء أسدود الليلة الماضية، ثم نُقلت القنابل بواسطة عشرات الشاحنات إلى قواعد جوية إسرائيلية لتوزيعها واستخدامها حسب الحاجة.

وبينت الوزارة أن تل أبيب استلمت أكثر من 76 ألف طن من الذخائر منذ بداية الحرب عبر 687 رحلة جوية و 129 رحلة بحرية.



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ومن جانبه رحب وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوصول الشحنة، واصفا إياها بأنها "رصيد مهم لسلاح الجو والجيش الإسرائيليين".

وقال في بيان رسمي: "هذه الإمدادات تعكس التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتؤكد التزام الإدارة الأمريكية بضمان أمننا."

وأضاف كاتس أن نظيره الأمريكي أكد استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري الكامل لـ"إسرائيل"، بما يعزز قدراتها الدفاعية والهجومية.

هذا ودعمت أمريكا على مدى 14 شهرا حرب الابادة الجماعية التي شنها الكيان الاسرائيلي على غزة والتي خلفت 48 ألفا و271 شهيدا و111 ألفا و693 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة الى أكثر من 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.