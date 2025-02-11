عضو الجنائية الدولية: مسار محكمة العدل الدولية لا زال مستمرا حول جرائم نتنياهو

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وأشار المراري إلى أن تصريحات محكمة العدل الدولية لن تؤثر عليه ونتحدث عن الفرق القانونية وعن المنظمات حقوقية والمحاكم الدولية ليس هناك فقط محكمة جنايات دولية هي السبيل الوحيد لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة هناك ما مسار القضاء الدولي فهناك دعاوى رفعت ضد جنود إسرائيليين في عدد من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية وفي أوروبا حيث أقيمت عدد من الدعاوى قدمت في فرنسا و سويسرا وآخرها قدمت بعد زيارة الرئيس كيان الإحتلال الإسرائيلي خلال حضوره في دافوس وفي بلجيكا وهولندا وهناك دعاوى وتحركت في هذا الاتجاه بالنتيجة حيث بدأت تضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي ولن يكون فقط عبر بوابة محكمة الجنايات الدولية.



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ولفت المراري إلى أن مسار محكمة العدل الدولية هو مسار آخر لا زال مستمرا، وأن ما خفي وما يخفى في هذا المسار هو أن جنوب إفريقيا الآن ستدفع- للأسف الشديد- ثمن توجهها إلى محكمة العدل الدولية على اعتبار أن هناك عقوبات مبطنة بدأت ضد جنوب إفريقيا.



وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة في بيان أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين، وإن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

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