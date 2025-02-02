ترامب ومعالم الحرب التجارية العالمية

العالم - بانوراما

وتصاعدت التوترات التجارية العالمية بعد فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة خمسة وعشرين بالمئة على الواردات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة عشرة بالمئة على الصين.بالمقابل فرضت كندا والصين والمكسيك تعريفات جمركية على امريكا .

بكين وصفت الحروب التجارية بأنها خاسرة للجميع، مؤكدة عزمها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة الإجراءات الأميركية، مع تحذيرات من تأثيرها السلبي على الاستقرار الاقتصادي الدولي.وأثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق العالمية من ارتفاع أسعار السلع، وزيادة التضخم، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية خاصة في ظل عدم وضوح آفاق الحل السياسي للأزمة الراهنة.

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