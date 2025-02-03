ملفات نتنياهو في واشنطن

العالم - باختصار
اولی هذه الملفات حسب يديعوت أحرونوت هي التوافق علی استراتيجية لمواجهة ايران.
اما الملف الثاني فيتعلق بضمان التنفيذ الكامل لصفقة تبادل الأسری.
والملف الثالث حسب الصحيفة العبرية هو ضمان استمرارية الهجمات الاميركية علی اليمن.
ثم الملف الرابع الذي يتعلق بتعزيز الدعم الاميركي وتحديداً المسيحي الانجيلي لكيان الاحتلال.
والملف الخامس هو بحث تفاصيل خطة لبسط سيادة "اسرائيل" علی المنطقة.
ويری خبراء ان ملف التطبيع وتوسيع اتفاقيات "ابراهام" سيكون حاضراً علی طاولة النقاش.
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