الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥
١٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..

ملفات نتنياهو في واشنطن

الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت عن 5 ملفات مهمة يحملها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في زيارته لواشنطن لطرحها علی النقاش مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

العالم - باختصار

اولی هذه الملفات حسب يديعوت أحرونوت هي التوافق علی استراتيجية لمواجهة ايران.

اما الملف الثاني فيتعلق بضمان التنفيذ الكامل لصفقة تبادل الأسری.

والملف الثالث حسب الصحيفة العبرية هو ضمان استمرارية الهجمات الاميركية علی اليمن.

ثم الملف الرابع الذي يتعلق بتعزيز الدعم الاميركي وتحديداً المسيحي الانجيلي لكيان الاحتلال.

والملف الخامس هو بحث تفاصيل خطة لبسط سيادة "اسرائيل" علی المنطقة.

ويری خبراء ان ملف التطبيع وتوسيع اتفاقيات "ابراهام" سيكون حاضراً علی طاولة النقاش.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مسار استثنائي لطائرة نتنياهو إلى واشنطن خوفًا من الاعتقال!

صحيفة عبرية تكشف عن مشروع نتنياهو خلال لقائه بترامب.. ما علاقته بالسعودية؟