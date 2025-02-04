حزمة رسومات جمركية تفرضها الصين على منتجات أميركية

العالم - آسيا والباسفيك

وحسب (رويترز)، جاء ذلك في رد فوري على رسوم جمركية نسبتها 10% على الواردات الصينية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش.

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كما أوضحت فرلنس برس، ان الصين بصدد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الخام وواردات اخرى من الولايات المتحدة منها الآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.

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ويأتي هذا الإجراء بعدما أعلنت واشنطن رسوما نسبتها 10% على الواردات الصينية، وهو ما اعتبرته وزارة التجارة الصينية، أنه "ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية".