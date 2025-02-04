إيران.. مفاجآت كشفتها المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي 'اقتدار’

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إنطلاق المرحلة الثانية من مناورات 'اقتدار' للدفاع الجوي التي تركز على قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني.

وتشمل هذه المناورات تنفيذ عمليات الكشف، والتحديد، والاعتراض، والاشتباك، وتدمير الأهداف المعادية للعدو حسب تصريحات للجيش الإيراني عنها. حيث تقوم قوات الدفاع الجوي للجيش بالكشف عن الأهداف المهاجمة وتحديدها وذلك باستخدام معدات الرادار المحلية وشبكة المراقبة الموسعة في المنطقة العامة للمناورات



وقال العميد الركن الثاني، سعيد أميري"نجحت قواتنا خلال هذه التدريبات بالتصدي لأهداف العدو الافتراضي عبر معدات الرادار المحلية وشبكة المراقبة الموسعة في المنطقة العامة للمناورات".

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فيما تقوم مراكز القيادة والتحكم باستخدام أنظمة رادار متطورة ومحلية، بالمراقبة الإشارية والكهروبصرية. إذ يتم استخدام أنظمة القيادة والتحكم الذكية لإدخال نظام الدفاع الجوي المناسب فور اكتشاف الهدف المعادي. عبر منظومة 'مجيد' واشتباكها مع هذا الهدف، وإسقاطه بنجاح نتيجة التناغم بين وحدات الجيش الإيراني.



بدوره قال العميد الركن الثاني، رضا خواجه "تركز هذه المناورات على التناغم بين وحدات الجيش الإيراني في الدفاع الجوي وتدريب قوات الجيش من فئة الشباب على المهارات القتالية والحمدلله تم كل ذلك بنجاح".

ومن خلال استخدام شبكة المراقبة البصرية للكشف عن الهجمات بالطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض، وتقديم التقارير حولها ضمن الشبكة المتكاملة للقيادة والتحكم في الدفاع الجوي للبلاد يتم تنفيذ دفاع حازم ضد الهجمات المكثفة للعدو.

كما تم التيقن خلال المناورات من إقامة اتصالات آمنة ومتعددة الطبقات بين الأنظمة الدفاعية ومراكز القيادة والتحكم في الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية ومواجهة ضد الهجمات السيبرانية على الأنظمة الرادارية والصاروخية والاتصالية، وهي من بين الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها في هذه المرحلة من المناورات.