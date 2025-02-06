الاردن يعلن الدخول في حالة الحرب اذا تم تهجير الفلسطينيين +فيديو

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وأضاف الصفدي في مقابلة تلفزيونية، أن "هناك أمورا لا يمكن أن تقف عندها؛ لأن هذا تقويض للدولة الأردنية وتقويض لطموح الفلسطينيين بالحصول على دولة في أرضهم".



وتابع، "تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن يعني ترحيل الأزمة التي أوجدها ويفاقمها الاحتلال، والتي لن تنتهي إلا بانتهائه، إلى الأردن".



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وفي وقت سابق، شدد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على رفض المملكة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي غزة.



وأكد الملك الأردني خلال لقائه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



وشدد الملك الأردني على "وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.



وأشار إلى أهمية "وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، لافتا إلى وجوب "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".



ولفت إلى "تنسيق الأردن الوثيق مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع قضايا المنطقة، والتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم"، داعيا إلى "ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع".

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كما دعا ملك الأردن المجتمع الدولي إلى "ممارسة دور أكثر فعالية؛ بهدف وقف التصعيد في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة عقب أيام من تصريحاته بشأن تهجير أهالي القطاع إلى دول أخرى، مثل مصر والأردن، وهو ما أثار ردود فعل رافضة على الصعيدين العربي والدولي.