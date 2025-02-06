الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا

ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا
الخميس ٠٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا للقانون الدولي، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة أمريكا على غزة.

العالم - فلسطين

وذكرت الوزارة في بيان: "تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرًا عرقيًا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

اقرأ ايضا.. الاردن يعلن الدخول في حالة الحرب اذا تم تهجير الفلسطينيين +فيديو

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".

روابط ذات صلة

حماس تدين تصريحات ترامب حول احتلال أميركا لغزة وتهجير شعبها

الاردن يعلن الدخول في حالة الحرب اذا تم تهجير الفلسطينيين +فيديو

ايران تعلن رفضها القاطع خطة ترامب للسيطرة على غزة