ظريف يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في العراق

العالم – إيران

وقد التقى ظريف الموجود الآن في العراق، اليوم الخميس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة يونامي محمد الحسان في بغداد.

واعطى الحسان في اللقاء شرحا عن أهم أنشطة الأمم المتحدة في العراق.

وتم في اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية والدولية بما فيها فلسطين وأثرها على ظروف المنطقة من الناحية الاستراتيجية.

وشدد ظريف على أهمية استقرار العراق وأمنه وتقدمه مقيما بالمهم المبادرات الأقليمية للمنظمة الدولية في هذا المجال.

وأكد استمرار وتعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعثة يونامي.