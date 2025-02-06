فيديو متداول في لبنان يظهر لحظة اغتيال السيد نصر الله

العالم-لبنان

وتم تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة في ضاحية بيروت الجنوبية لحظة استهداف موقع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله.

ويظهر مقطع الفيديو ضربة جوية للموقع وانعدام الرؤية مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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كما أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة من واجهة أخرى الضربة العنيفة وخروج ألسنة اللهب من تحت الأرض في الموقع.

جدير بالذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتال كيان الاحتلال السيد حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.

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وفي الـ 28 من الشهر ذاته نعى حزب الله اللبناني أمينه العام الشهيد السيد حسن نصر الله.