ترامب يوقع مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

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وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

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في يونيو 2020، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية، متهما إياها بالفساد وإجراء تحقيقات متحيزة، كما أشار إلى احتمال تأثير روسي على قراراتها.

ومع ذلك، ألغى الرئيس السابق جو بايدن هذا الأمر في أبريل 2021، ووصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السابق جوزيب بوريل، هذا القرار بأنه "خطوة مهمة تعكس التزام الولايات المتحدة بالنظام الدولي القائم على القواعد".