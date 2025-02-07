بالفيديو.. اقتراب ساعة الصفر لسيطرة الجيش السوداني على الخرطوم

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دبت الحياة في مدينة امدرمان وانتعشت الاسواق مع تواصل العودة الطوعية من مدينتي كسلا وبورتسودان لولاية الخرطوم ،ورغم ان عمليات الاعمار بدأت فيها الا ان القلق مازال يلازم هذه المدينة بسبب عمليات القصف من قبل الدعم السريع خاصة المستشفيات والاسواق.

وقال والي ولاية الخرطوم، احمد عثمان حمزة، ان "ثبت حكومتنا رغم الظروف المعقدة وكانت تستهدف بالدرجة الاولى استدامة الخدمات التي تثبت المواطن من مياه وكهرباء وعلاج ومساعدات انسانية".

اقترب الجيش كثيرًا من السيطرة علي مدينة الخرطوم بعد ان احكم حصاره علي الدعم السريع من اربع جهات عبر اربعة جسور رئيسة اهمها جسر سوبا وهو الرابط بين شرق وغرب المدينة والمك نمر المدخل الي القصر الرئاسي اضافة لجسر جبل اولياء المنفذ الوحيد لخروج الدعم السريع من الخرطوم .

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ويترقب الجيش معركة حاسمة علي مدينة جياد الصناعية والتي تقوم بتصنيع الاسلحة الثقيلة والخفيفة اضافة للسيارات ويسيطر عليها الدعم السريع وهي علي بعد خمسين كيلومترا من قلب الخرطوم.

واكد وزير الثقافة والاعلام السوداني، خالد الاعيسر، ان "لكل الذين ينافقون ويتحدثون زورا اننا سننكسر وان الدولة ستستقطن فاننا لم نسقط والدولة لم تسقط وانا اتحدث من ولاية الخرطوم".

الترقب سيد الموقف الان فبعد ان ياس الشعب من نصر قريب بسبب طول امد هذه الحرب الا ان الانتصارات الاخيرة للجيش السوداني أعادت الامل بتحرير ولاية الخرطوم في اسرع وقت ممكن .

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