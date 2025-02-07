الغذاء العالمي يدعو لمواصلة إرسال المساعدات إلى غزة

العالم - خاص بالعالم

تلاعب بمساعدات غزة هذا ما يقوم به كيان الاحتلال الاسرائيلي لزيادة الضغط على سكان القطاع..

الاوضاع المتدهورة في غزة كما شاهدها كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، دفعته لدعوة المجتمع الدولي والمانحين إلى المساعدة في إطعام سكان غزة وإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب. لانقاذ حياة الناس الذي لم يلبي احتياجاتهم ارسال البرنامج أكثر من خمسة عشر ألف طن من المواد الغذائية وتسهيله دخول أكثر من اربعة آلاف شاحنة إلى القطاع.

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الحرمان في غزة اخذ منعطفا جديدا، حيث تغرق الشاحنات اسواق القطاع بالبضائع الثانوية كالعصائر والمسليات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، بينما تشهد حرمانا من المتطلبات الأساسية للحياة اليومية، كالوقود وغاز الطهو والماء ومتطلبات الكهرباء البديلة بدلا عن الكهرباء المقطوعة تماما.

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هذه الحالة المتقلبة للاسواق تتحكم فيها الأهواء الإسرائيلية، بين سياسة تعطيش ممنهجة تستهدف سلعا ضرورية بهدف زيادة الخناق والتضييق على الغزاويين، وسياسة إغراق الأسواق بسلع غير مهمة. وهذا ما اكده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي اكد ان الأزمة الإنسانية المتفاقمة لم تشهد أي تغيير نتيجة تجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية. وشدد المرصد على ان اعداد الشاحنات الواردة اقل من الاحتياجات الفعلية، ما يستدعي تحرك دولي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين من دون تأخير.