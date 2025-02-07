نتنياهو يقترح دولة فلسطينية في أراضي السعودية 'الشاسعة'!

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال رد نتنياهو على سؤال مذيع القناة “14” العبرية، مساء الخميس، بشأنّ تمسك السعودية بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

وقال نتنياهو متهكما إن “السعودية لديها مساحات شاسعة، يمكنهم إقامة الدولة الفلسطينية هناك”.

وأضاف في مقابلة مع القناة العبرية المقربة منه: “لا يمكننا السماح بإقامة دولة فلسطينية هنا بعد أحداث السابع من أكتوبر”.

وزعم نتنياهو أنّ تصريحات السعودية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب “ليست بالضرورة مؤشرا على الموقف النهائي لها”.

وواصل مزاعمه قائلا إن “الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع ”.

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غير أن الخارجية السعودية جددت في بيان فجر الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن “هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات”، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.

واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع ، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.