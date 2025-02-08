القسام تسلم 3 أسرى إسرائيليين ضمن عملية التبادل الخامسة

العالم – خاص بالعالم

وجرت مراسم تسليم الأسرى وسط حضور شعبي كبير بمدينة دير البلح.ومثل عمليات التسليم السابقة، فقد انتشر مقاتلو القسام في منطقة التسليم بدير البلح وهم يحملون رشاشات وأسلحة بعضها استخدم في العدوان الإسرائيلي على القطاع مثل بندقية 'الغول'، كما أطلقت أناشيد وأغانى وطنية وسط حضور جماهيري أحاط بعناصر المقاومة.



وحملت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في دير البلح وسط قطاع غزة العديد من الرسائل والدلائل التي أرادت المقاومة الفلسطينية إرسالها إلى الاحتلال الإسرائيلي.



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وعبر المنصة التي أقيمت في الساحة التي نفذت فيها عملية التسليم، بعثت كتائب القسام برسائل عديدة إلى الاحتلال الإسرائيلي، من خلال شعارات كتبت مثل: 'نحن الطوفان .. نحن اليوم التالى'، في رسالة واضحة إلى الذين يريدون إبعاد 'حركة حماس' عن إدارة قطاع غزة.كما وضعت القسام بعرض المنصة من جانبها السفلي صورة نتنياهو وهو يضع يده على خده داخل المثلث الأحمر المقلوب الذي ظهر طوال الحرب في فيديوهات حماس خلال استهداف الآليات الإسرائيلية وجواره دبابات ومدرعات إسرائيلية مدمرة فيما تتوسط اللافتة بالعبرية عبارة 'النصر المطلق'.



حركة 'حماس' قالت إن المقاومة الفلسطينية بذلت جهدا كبيرا للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين لديها رغم القصف الإسرائيلي على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا من الإبادة الجماعية، ومحاولات رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم.

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