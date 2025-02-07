أعيان الأردن يحذر أمريكا: إذا عمت الفوضى بالأردن فستعم بكل المنطقة

العالم - فلسطين

وأوضح الفايز، في حديثه لقناة "المملكة"، أن الأردن، واجه في الماضي تحديات كبيرة، لكنه تجاوزها بقوة وثبات، معتمدًا على عوامل رئيسية أهمها أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الأردنية تتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق التوازن، حيث نجح الملك عبد الله الثاني، من خلال علاقاته الإقليمية والدولية، في تجنيب الأردن العديد من المخاطر.

وأكّد الفايز أن "قادة الدول العربية يدعمون جهود ملك الأردن عبد الله الثاني، في الدفع نحو تحقيق (ما أسماه بـ) حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "الموقف العربي ثابت وراسخ في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين".

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وأشار المسؤول الأردني إلى أن "الوقفات والمسيرات التي شهدتها مختلف مناطق الأردن اليوم، تُعد دليلًا واضحًا على وقوف الشعب الأردني صفًا واحدًا خلف قيادته".

واختتم الفايز بالتأكيد على أن الأردنيين يقفون متحدين خلف الملك عبد الله الثاني، رافضين أي محاولات للتهجير أو فرض ما يُسمى بالوطن البديل".

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء الخارجية العرب، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "هذه الاتصالات تأتي في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية".

وشملت الاتصالات وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وتم خلال الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقله إلى دول أخرى، بحسب الخارجية المصرية.

كما تم الاتفاق على ضرورة السعي نحو حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض الوزير عبد العاطي، جهود مصر لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده، ونفاذ المساعدات الإنسانية والمساعي لإعادة الإعمار، كما تم الاتفاق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.