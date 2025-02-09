روسيا: امريكا ليست مستعدة لاستئناف مناقشات الحد من التسلح النووي

العالم - أوروبا

وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة "يوم الدبلوماسي"، "عمليا، لم يتم التطرق أو التحدث عن استئناف حوار جدي في مجال الحد من التسلح، والذي توقف بالمناسبة بمبادرة من واشنطن، الأمريكان ليسوا مستعدين لذلك".

وتابع، قائلا " كيف يمكن عموما إجراء حوار طبيعي بين الدول عندما لا يعتبر أحد الطرفين الآخر متساويا؟ ولا يأخذ في الاعتبار مصالحها المشروعة، وخاصة في مجال الأمن؟".

وأضاف غاتيلوف، أن الولايات المتحدة بدلا من ذلك تسعى بكل أفعالها إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا في المجالات العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

اقرأ ايضا.. القضاء الأمريكي يوقف مؤقتًا خطة ترامب لسحب موظفي USAID

يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير/شباط 2023 تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهماً واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "ستارت الجديدة".