عراقجي: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات الصهاينة

العالم - ايران

في هذه المكالمة، أدان عراقجي خطة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لنقل سكان غزة قسراً، وأكد على ضرورة اتخاذ موقف حازم وصريح من قبل الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، ضد هذه المؤامرة الخطيرة.

واعتبر أن هذا الاقتراح ينتهك جميع مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويكمل في الواقع خطة الكيان الصهيوني للإبادة الجماعية ومحو فلسطين.

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كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى مشاوراته المكثفة مع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، قائلا: "إن الإدانة القاطعة لخطة نقل سكان غزة من قبل الدول الإسلامية تعكس القلق الواسع في المنطقة تجاه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الشعب الفلسطيني."

ووصف عراقجي موقف رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأخير بشأن نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية بأنه مثال واضح على وقاحة هذا الكيان، وأكد على ضرورة أن يمنع المجتمع الدولي من تطبيع انتهاكات القانون وجرائم الكيان المحتل.

من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن معارضته الصريحة لأي خطة تتضمن النقل القسري للشعب الفلسطيني من أراضيهم، وأكد على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن النقل القسري لسكان غزة مرفوض تماماً وغير مقبول.

كما اعتبر أن الأولوية الحالية هي تسريع إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والمساعدة في إعادة إعمار المنطقة.