حراك دولي لوضع خطة لغزة لمواجهة مقترحات ترامب

العالم - بانوراما

وقالت مصادر متابعة إن المقترحات قد تتضمن انشاء صندوق إعادة إعمار بقيادة دول بمجلس التعاون واتفاقا لتنحية حركة حماس جانبا.



وتحدثت مصادر متابعة في السعودية ومصر والأردن عن الجهود الحثيثة التي تبذلها دول عربية لوضع المقترحات القائمة في خطة جديدة يمكن تسويقها للرئيس الأميركي، مع عدم استبعاد احتمالية تسميتها خطة ترامب للفوز بموافقته.

واضافت ان الخطة البديلة تتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة من دون مشاركة حركة حماس، وتعاونا دوليا في إعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.



شاهد أيضا.. ترامب وأزمات العالم تلقي بظلالها على مؤتمر ميونخ للأمن

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.