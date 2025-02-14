الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في جنيف

العالم _ إيران

وعقد حفل إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في جنيف بحضور جمع غفير من السفراء والمسؤولين الامميين، بمن فيهم رؤساء المنظمات الدولية الى جانب الدبلوماسيين وممثلي البعثات الأجنبية، ومراكز الفكر والدراسات وأعضاء وسائل الإعلام والجالية الإيرانية المقيمة في سويسرا.

وفي كلمته خلال الاحتفال، هنأ السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني"، هنأ لمناسبة حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الـ46؛ مؤكدا بأن هذه الثورة شكلت بداية لفصل جديد في تاريخ الشعب الایراني، وان هذه الانطلاقة قائمة على إرادة الشعب لنيل الاستقلال والازدهار والحرية.

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وأضاف بحريني : رغم التحديات العديدة التي واكبت السنين الاولى لانتصار الثورة، لكن الجمهورية الاسلامية الايرنية تمكنت من تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات على مدى الأعوام الـ46 الماضية، وذلك بالمثابرة والإرادة القوية والجهود المتواصلة.

وأكد الدبلوماسي الايراني، علی أهمية التفاعل البناء بين إيران والدول الأخرى، وضرورة التعاون المتعدد الأطراف في سياق حل التحديات العالمية.