أوكرانيا تقترح تبادل أراض مع روسيا وموسكو تبحث عن سلام من خلال القوة

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وقال زيلينسكي انه يمكن ان يسلم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها بلاده في منطقة كورسك مقابل اراض لم يحددها وان يجلس الطرفان معاً على طاولة مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.

قبل ذلك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشيال، ان الصراع الاوكراني الروسي الذي خلف الكثير من الدمار والقتل سيتنتهي سريعاً وان الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات مع نتائج ضئيلة. واشار ترامب الى ان وزير خزانته سكوت بيسنت سيتوجه قريباً إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي لكنه لم يحدد موعد و مدة الزيارة.

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تصريح ترامب الاخير سبقه تصريح أخر بأن أوكرانيا قد تصبح روسية يوماً ما، مطالباً بتعويض المساعدة التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية الحرب مع روسيا وحتى الآن مطالباً بخمسمئة مليار دولار من المعادن النادرة، خصوصاً المعادن التي تستخدم في مجال الإلكترونيات. وفي هذا السياق أكد ترامب أنه سيرسل مبعوثه الخاص كيث كيلوغ، المكلف بإعداد مقترح لوقف القتال لاوكرانيا فيما اعلن مكتب زلينيسكي انه من المتوقع أن يصل كيلوغ إلى أوكرانيا يوم 20 فبراير/شباط الجاري.

وبينما يضغط ترامب من أجل إنهاء سريع للنزاع، يدعو زيلينسكي إلى ضمانات أمنية صارمة من واشنطن لتكون جزءاً من أي اتفاق مع روسيا.

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واذا كان في اروقة السياسة يتردد انهاء الحرب الاوكرانية - الروسية لكن الميدان يشهد تصعيداً وقتالاً شرساً وفي آخر التطورات، أسفر هجوم جوي روسي مفاجئ على كييف عن وقوع جرحى وقتيل.

وافاد مسؤولون مدنيون وعسكريون في اوكرانيا أن الدفاعات الجوية تحاول صد هجوم جوي روسي مفاجئ على كييف وطالبوا المواطنين بالبقاء بالمخابئ خاصة ان الدوي صاخب في العاصمة فيما أكد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ان الضربات الروسية اليوم على أوكرانيا هي جزء من مفهوم 'السلام من خلال القوة'.