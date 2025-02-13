ترامب.. أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل 2014

العالم _ أميركا

وخلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض أمس الاربعاء، توقع ترامب أن يتم التوصل إلى "وقف لإطلاق النار في أوكرانيا" في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن "كييف ستحتاج في مرحلة ما إلى انتخابات جديدة".

وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى لإنهاء الحرب، معرباً عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو كان هو في سدة الرئاسة. وأشار إلى إمكانية لقائه مع بوتين في السعودية، لكنه لم يلتزم بزيارة أوكرانيا.

وعند سؤاله عن إمكانية عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل 2014، أكد ترامب أن ذلك "من غير المحتمل". كما أشار إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يعد نقطة شائكة في النزاع، وأن معظم القادة لا يدعمون هذا الانضمام.

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وفي سياق متصل، دعا ترامب أوكرانيا إلى إبرام السلام، مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يجب أن يتخذ خطوات حاسمة في ظل الظروف الحالية، حيث يعاني بلده من الفساد في الجيش. وأكد أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا 350 مليار دولار، مع ضرورة ضمان عدم هدر هذه الأموال.

كما انتقد ترامب إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بسبب طريقة تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى للحصول على ضمانات بشأن أموالها، خاصة في ظل وجود موارد النفط والغاز في أوكرانيا.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل 2014 "هدف غير واقعي"، مشيراً إلى أن واشنطن لا تدعم حالياً انضمام كييف إلى حلف الناتو.

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